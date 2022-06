Allgäu

Wohin zieht es Branchen-Abwanderer im Allgäu?

Gerade in der Gastronomie sahen viele Mitarbeiter keine Zukunft für sich – und wanderten während der Corona-Pandemie in andere Branchen ab.

Plus In Gastronomie oder Pflege haben auch im Allgäu viele Arbeitnehmer ihren Job aufgegeben. Was sie stattdessen machen, ist nicht erfasst.

Von Tobias Schuhwerk

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Allgäu gibt Experten derzeit Rätsel auf. Einige Branchen, wie Hotellerie, Gastronomie oder Pflege, klagen im Zuge der Pandemie seit Monaten über teils massiven Schwund an Arbeitskräften. 860 offene Stellen in der Gastronomie sind aktuell bei der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen gemeldet, 800 sind es im Gesundheits- und Sozialwesen. Auf der anderen Seite bleibt offen, in welche Berufe Arbeitnehmer mehrheitlich abwandern. „Wenn wir das wüssten, könnten wir reagieren“, sagt Armin Hollweck, Oberallgäuer Kreisvorsitzender im Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband.

