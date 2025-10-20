Betriebe blicken skeptisch in die Zukunft

Das Handwerk im Unterallgäu samt Memmingen sowie in Westschwaben (Landkreise Günzburg und Neu-Ulm) tritt auf der Stelle, heißt es in einer Pressemitteilung der Handwerkskammer (HWK) Schwaben. Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage hat sich demnach in der aktuellen Konjunkturumfrage der Kammer für das dritte Quartal gegenüber dem Vorquartal nicht verändert.

84 Prozent der befragten Handwerksbetriebe bewerten ihre derzeitige Lage als gut oder befriedigend. 16 Prozent bezeichnen ihre Situation als schlecht. Die Unternehmen befinden sich unverändert in Wartestellung, nur eine Minderheit von 11 Prozent glaubt, dass sich ihre Lage in den kommenden Monaten verbessern wird. Der Anteil der Betriebe, die pessimistische Erwartungen haben, liegt bei 16 Prozent. Die Trendwende zum Besseren dürfte nach Einschätzung der Unternehmen vor allem daran scheitern, dass zu wenig neue Aufträge eingehen und damit auch die Umsätze sinken.

Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der HWK Schwaben, sagt: „Einmal mehr haben sich die Erwartungen, dass es endlich aufwärtsgeht, nicht bewahrheitet. Die Politik hat die angekündigte wirtschaftliche Trendwende noch nicht geschafft. Bei unseren Handwerksbetrieben herrscht eine gewisse Ernüchterung. Die versprochene, aber ausgebliebene Stromsteuersenkung für alle Unternehmen oder der angekündigte Bürokratieabbau, der jedoch viel zu zögerlich umgesetzt wird, sind nur zwei Punkte, die wir kritisieren.“

Die wirtschaftliche Lage im Bauhauptgewerbe hat sich etwas stabilisiert. Die Hoffnungen der Branche ruhen auf dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“. „Erste spürbare Effekte sind jedoch frühestens in 2026 zu erwarten“, sagt Wagner. Im Ausbaugewerbe wird die Situation etwas besser als im Bauhauptgewerbe eingeschätzt. Deutlich zufriedener als im Vorquartal zeigen sich das Kfz-Handwerk und die Handwerke für den gewerblichen Bedarf. Spitzenwerte bei der Zufriedenheit melden die Lebensmittelgewerke. Von dieser positiven Konsumentenstimmung konnten die verbrauchernahen Gewerke wie Friseure oder Optiker allerdings nicht profitieren.

Die Auftragspolster sind dünner geworden, die Betriebe zehren von ihrem Auftragsbestand. Es fehlt an neuen Aufträgen, sei es von privaten Verbrauchern oder von gewerblichen Auftraggebern. Knapp jeder dritte Betrieb meldet eine rückläufige Zahl an Auftragseingängen. Lediglich 14 Prozent verzeichnen eine positive Entwicklung. Dazu Ulrich Wagner: „Bei den Unternehmen und den Verbrauchern herrscht vielfach Unsicherheit. In diesem Klima wird nicht investiert und es wird nicht konsumiert.“