Allgäuer Kioskbesitzer: „Seit 2018 ist jeder Sommer eine wahre Rollercoasterfahrt“

Türkheim

Türkheims Freibadkiosk: „Seit 2018 ist jeder Sommer eine wahre Rollercoasterfahrt“

Wolfgang Rocholl hat seinen alten Beruf, in dem er viel unterwegs war, gegen das Arbeiten in einem Freibadkiosk getauscht. Und er bereut es nicht – im Gegenteil.
Von Samuel Weber
    Wolfgang Rocholl, seine Frau Jacqueline und Sohn Maximilan kümmern sich zu dritt um die Gäste des Freibads
    Wolfgang Rocholl, seine Frau Jacqueline und Sohn Maximilan kümmern sich zu dritt um die Gäste des Freibads Foto: Samuel Weber

    Wenn Wolfgang Rocholl den Sommer 2025 beschreibt, fällt schnell ein Wort: Rollercoaster, auf Deutsch Achterbahn. Auf deutsch: Achterbahn. Seit 2018 betreibt der gelernte Koch gemeinsam mit seiner Frau Jacqueline den Freibadkiosk in Türkheim. Ein Job, der stark vom Wetter abhängig ist. An heißen Tagen brummt das Geschäft, bei wechselhaftem Himmel wird es schnell ruhig. „Ein Freibadkiosk lebt von heißen Temperaturen“, erklärt Rocholl.

