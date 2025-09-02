Türkheims Freibadkiosk: „Seit 2018 ist jeder Sommer eine wahre Rollercoasterfahrt“

Wenn Wolfgang Rocholl den Sommer 2025 beschreibt, fällt schnell ein Wort: Rollercoaster, auf Deutsch Achterbahn. Auf deutsch: Achterbahn. Seit 2018 betreibt der gelernte Koch gemeinsam mit seiner Frau Jacqueline den Freibadkiosk in Türkheim. Ein Job, der stark vom Wetter abhängig ist. An heißen Tagen brummt das Geschäft, bei wechselhaftem Himmel wird es schnell ruhig. „Ein Freibadkiosk lebt von heißen Temperaturen“, erklärt Rocholl.
Türkheim
