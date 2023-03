Als die „Krone“ in Bad Wörishofen noch glänzte

Plus Einer der bekanntesten Plätze Bad Wörishofens hat eine spannende Geschichte, die kaum jemand kennt. Dabei betrifft sie einige der wichtigsten Familien der Stadt.

Unter den Plätzen in Bad Wörishofen gehört ein Parkplatz zu den bekanntesten: der Kroneparkplatz. Doch eine Krone ist weithin nicht zu sehen. Werner Büchele hat sich auf Spurensuche gemacht – und Interessantes ans Licht gebracht. Die Geschichte reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück und betrifft einige der bekanntesten Familien Bad Wörishofens.