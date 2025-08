„Also wirklich nicht“: Ausschuss zieht bei Bauvorhaben die Zügel an

Wohnungen in Bad Wörishofen bleiben begehrt. Wer bauen könnte, probiert es in der Regel auch. Doch nicht immer findet man das im Bauausschuss auch gut. Was darf gebaut werden, was nicht? Vor dieser Frage stand das Gremium diesmal gleich mehrfach. In einem Fall fühlten sich die Ausschussmitglieder mit einem Vorhaben für altersgerechtes Wohnen verschaukelt. In einem anderen Fall sprach Ottilia Trommer (CSU) von einer „Villa mit Kleingewerbe“, die da im Gewerbegebiet entstehen soll. Dann meldete sich der Ehemann der Bauherrin zu Wort.

Markus Heinrich

Bad Wörishofen

Wohnungen