Amberg hat das Zeug zur Kultur-Location

Plus Bei der Kabarett-Premiere im Amberger Kaisersaal war der Andrang ebenso groß wie der Beifall der Gäste.

Über der Kabarett-Premiere im Amberger Kaisersaal lag nicht zuletzt die spannende Frage, ob das neue Dorfgemeinschaftshaus tatsächlich das Zeug für eine neue Kultur-Location hat. Die voll besetzten Stuhlreihen gaben vorab eine eindeutige Antwort des Publikums; die Nachfrage ist da, und so konnten sich die Künstlerinnen der ersten Stunde mit ihren prickelnden An- und Einsichten zu den angesagten Zeitgeist-Erscheinungen vor vollem Haus austoben.