Amberg

vor 44 Min.

Amberg hat viel geschafft und gut gewirtschaftet

Teure Projekte wie die Dorferneuerung haben in Amberg den Gemeindehaushalt belastet.Unser Archivbild zeigt den Bachlauf, der mit Muschelkalksteinen gestaltet wurde. Auch die Treppe zum integrierten Kneipp-Tretbecken war bereits erkennbar.

Plus Wie kaum in einem anderen Ort wurde in Amberg investiert. Der Schuldenberg ist deutlich angewachsen, finanziell steht die Gemeinde dennoch überraschend gut da.

Von Reinhard Stegen Artikel anhören Shape

Amberg hat im Verlauf der vergangenen zehn Jahre eine unübersehbare Entwicklung erlebt. Die Verantwortlichen haben sich mit dem Mut der Tüchtigen auf den im Einzelnen nicht immer kalkulierbaren Weg der Dorferneuerung gemacht, und das, wie man heute weiß, mit Erfolg. Mit 11,5 Millionen Euro beziffert VG-Kämmerer Christian Schöffel das Investitionsvolumen der bereits realisierten und noch in Arbeit befindlichen Bauprojekte.

Die finanziellen Weichen in Amberg sind gestellt

Dabei steht die Gemeinde finanziell beinahe überraschend gut da; das allerdings erst bei genauerem Hinsehen. Denn die nackten Zahlen des von Christian Schöffel präsentierten Haushalts weisen mit gut 1,7 Millionen Euro beachtliche Schulden zu Beginn des laufenden Jahres aus; das sind 1132 Euro pro Kopf. Daran werden auch die geplante Regeltilgung in Höhe von 78.900 Euro und die Sondertilgung von 75.000 Euro nicht allzu viel ändern.

