Amberg hat wieder einen Dorfladen. Am Samstag, 13. Mai, gibt es zur Eröffnung Freibier.

Das kleine Selbstbedienungsgeschäft im Gemeindehaus (Hauptstraße 1) hält alle wichtigen Produkte des täglichen Bedarfs bereit. "Das Sortiment stammt fast ausschließlich aus der Region – selbst der Kaffee wird in Bad Wörishofen geröstet“, verrät Betreiberin Sabrina Zimmermann (links). Sie lädt am Samstag, 13. Mai, ab 14 Uhr zur Schnuppereröffnung mit Freibier und "Probiererle“. Auch Bürgermeister Peter Kneipp (rechts) freut sich über das neue Angebot in seiner Gemeinde.