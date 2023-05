Amberg hat wieder einen Dorfladen

Plus Der Gemeinderat ermöglicht durchgehende Öffnungszeiten für den neuen Dorfladen. Diskutiert wird über Standorte für Windräder und die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule.

Der Amberger Gemeinderat hat der frischgebackenen Ladenbesitzerin Sabrina Zimmermann den Weg für unbegrenzte Öffnungszeiten ihres neuartigen Selbstbedienungs-Dorfladens in den Räumen der ehemaligen Raiffeisen-Bankfiliale geebnet. Ambergerinnen und Amberger haben nun vor Ort an sieben Tagen pro Woche Zugriff auf Waren des täglichen Bedarfs.

Mit dem geplanten Windkraftausbau stand dann ein Thema von großer Tragweite auf der Tagesordnung. Nachdem die alte bayerische Abstandsregel für Windkraftanlagen unter anderem von Wohnsiedlungen gefallen ist und die Bundesregierung mit dem Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) die Länder Baden-Württemberg und Bayern in die Pflicht zum beschleunigten Windkraftausbau genommen hat, arbeitet der Regionalverband Donau-Iller an der Ausweisung von Vorranggebieten für die Nutzung der Windenergie. Insgesamt 1,8 Prozent der Regionsfläche sollen es nach den Forderungen aus Berlin sein.