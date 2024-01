Ambergs Bürgermeister Peter Kneipp: "Wer anschafft, sollte auch zahlen"

Plus Die kleinste Gemeinde im Wertachtal hat große Investitionen getätigt und noch einige Großprojekte vor sich. Der Bürgermeister blickt auf die Herausforderungen.

Herr Kneipp, sind Sie gut ins neue Jahr „gerutscht“?



Kneipp: Wir haben den Jahreswechsel ruhig angehen lassen. Wir waren mit Bekannten gemütlich essen und haben mit ihnen auf das neue Jahr angestoßen.

Welche persönlichen Wünsche haben Sie mit den Raketen in den Himmel geschickt?



Kneipp: Persönlich habe ich mir Gesundheit für meine Familie und mich gewünscht. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Alles andere lässt sich irgendwie regeln.