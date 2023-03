Amberg

12:00 Uhr

Hort zu: Der Ansturm auf die Ganztagsbetreuung in Amberg hält an

Plus Nach der Schließung des Kinderhorts in Amberg suchen die Eltern nach einer Alternative in Wiedergeltingen. Die Gemeinden teilen sich die Kosten.

Von Reinhard Stegen

Das traditionelle Familienmodell verliert offenbar auch in der Region Anhängerinnen und Anhänger. Darauf lässt die exponentiell gestiegene Nachfrage nach Ganztagsbetreuung für die Schulkinder in Wiedergeltingen und Amberg schließen. Nach anfänglich 16 gebuchten Plätzen ist die Nachfrage innerhalb von zwei Jahren auf 60 Prozent der von den rund 100 Kindern beider Gemeinden besuchten Grundschule in Wiedergeltingen gestiegen. Amberg musste, wie berichtet, seinen Hort wegen einer nicht zu besetzenden Betreuungsstelle vor zwei Jahren schließen. In Wiedergeltingen soll der Engpass nun mit einer zweiten Gruppe aufgefangen werden.

Nachdem der Wiedergeltinger Gemeinderat bereits für eine Aufstockung des Platzangebots gestimmt hatte, zog nun auch der Amberger Gemeinderat nach. Damit kommen die beiden Gemeinden dem von der Bundesregierung für Kommunen verpflichtenden Ganztagsbetreuungsangebot ab 2025 zuvor. Bürgermeister Peter Kneipp hob hervor, dass es bis dahin eine freiwillige Leistung der Gemeinden sei, die überwiegend aus deren Etat finanziert werden müsse. Nach Abzug eines Elternbeitrags und eines Zuschusses vom Landkreis, sind das von den insgesamt 58.000 Euro noch 43.000 Euro, die die beiden Gemeinden schultern müssen.

