Dorferneuerung in Amberg: kleine Straße, große Kosten

Plus Die Dorferneuerung in Amberg ist auf der Zielgeraden. Jetzt fehlt nur noch die Bergstraße. Der Ausbau kostet rund 1,2 Millionen Euro.

Das ehrgeizige Projekt Dorferneuerung neigt sich in Amberg dem Ende zu, und die Bilanz der Sanierungen, Verschönerungen und Neubauten sieht man und kann sich sehen lassen. Doch nun nach Ausschöpfung der umfassenden Förderungen vor allem aus der Quelle des Amts für ländliche Entwicklung zeigt sich, dass auf der vor mehr als zehn Jahren mit der Teilnehmergemeinschaft abgestimmten Maßnahmenliste ein großer Wunsch offengeblieben ist: die Bergstraße. Mit ihren gerade mal 630 Metern Länge stellt sie keine kleine Aufgabe dar.