Emotionen und Applaus beim Gemeinschaftskonzert in Amberg

Plus Hubert Müller spielt mit seinen 90 Jahren immer noch Baritonhorn. Beim Jahreskonzert zeigten die Kapellen aus Amberg und Wiedergeltingen, dass Musik jung hält.

Die Blasmusik im Unterallgäu hat einen neuen, kleinen und sehr feinen Musiktempel – den Kaisersaal in der Frühlingsstraße 1 in Amberg. Beim gemeinsamen Jahreskonzert der Blaskapelle Amberg und des Musikvereins Wiedergeltingen füllte er sich mit den Klängen der Instrumente von 48 Musikerinnen und Musikern, und das im jugendlichen Alter von 15 bis zu reifen 90 Jahren.