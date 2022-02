Erinnerung an den „Deutschen Kaiser“ in Amberg

Plus Im neuen Amberger Dorfgemeinschaftshaus wird es künftig einen Kaisersaal geben.

Das Projekt Dorferneuerung nähert sich in Amberg der Vollendung und die gesteckten Ziele sind dann erreicht. Dennoch kein Grund für Gemeinderat und Teilnehmergemeinschaft, sich nun selbstzufrieden zurückzulehnen. Denn einmal am Werk hat sich bei allen Beteiligten der Eindruck verfestigt, dass noch viel zu tun bleibt.