Diebe im Solarpark stehlen teure Technik

Die Dunkelheit der Nacht haben laut Polizei dreiste Diebe ausgenutzt, die mehr als 50 sogenannte Wechselrichter aus dem Solar-Park zwischen Amberg und Ettringen gestohlen haben.

Wechselrichter sind elektrische Geräte, die Gleichspannung in Wechselspannung umwandeln. Der Wert wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Wie hoch der Sachschaden und die Verluste durch den Ausfall großer Teile der Anlage sind, lässt sich noch nicht beziffern.

Die Kripo hofft jetzt auf Hinweise zum Diebstahl im Solarpark zwischen Amberg und Ettringen

Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht auf Freitag, 11. November, zwischen 1.30 Uhr und 3.15 Uhr. Entlang eines Wirtschaftsweges drangen die Täter an mehreren Stellen gewaltsam in das Areal ein, um sich anschließend zwischen den Solarmodulreihen an Stromverteilerkästen und Spannungswandlern zu Schaffen zu machen. Hierzu kappten sie diese und trugen sie zu einem offensichtlich bereit gestellten Fahrzeug. Aufgrund der Spurenlage geht die Kriminalpolizei Memmingen derzeit von mindestens drei Tätern aus. Hinweise unter der Telefonnummer 08331/100-0 an die Kripo.