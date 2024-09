Geld aus Opferstock der Pfarrkirche gestohlen

In Amberg hat sich ein Unbekannter – wahrscheinlich am Donnerstagnachmittag – am Opferstock der Pfarrkirche in Amberg zu schaffen gemacht. Laut Polizei verschaffte er sich Zutritt zur Kirche, beschädigte den Opferstock und entwendete das Bargeld, das sich darin befand – ein Betrag im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)