Herrenloser Hund rennt vor ein Auto

Die Polizei sucht den Halter eines mittelgroßen Hundes, der am Dienstag in Amberg vor ein Auto gerannt ist. Der Hund lief offenbar unverletzt davon.

Ein geringer Sachschaden ist laut Polizei an einem Auto entstanden, das am Dienstagabend in der Hauptstraße in Amberg einen Zusammenstoß mit einem offenbar herrenlosen Hund hatte. Laut Polizei war ein Autofahrer auf Höhe der Bushaltestelle unterwegs, als plötzlich ein mittelgroßer Hund vor das Fahrzeug sprang. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Tier an, doch der Hund rannte nach der Kollision scheinbar unverletzt weiter. Der Autofahrer vergewisserte sich und konnte trotz Verweildauer am Unfallort keinen Hundehalter ausfindig machen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen, unter der Telefonnummer 08247/96800, entgegen. (mz)