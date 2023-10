Hungrig und handgreiflich: 29-Jähriger geht auf Pizzabote los

Viel zu lange dauerte es aus Sicht eines offenbar sehr hungrigen 29-Jährigen, bis ihm seine bestellte Pizza geliefert wurde. Er ging daher auf den Pizzalieferanten los.

Mit einer Anzeige wegen Beleidigung endete ein Streit am Mittwochabend zwischen einem 29-jährigen Mann aus Amberg und einem Pizza-Lieferanten. Laut Polizei Bad Wörishofen hatte der 29-Jährige den Pizzaboten geschubst und beleidigt, weil er aus seiner Sicht viel zu lange auf seine Pizza warten musste. Der angegriffene Lieferant alarmierte die Polizei und zeigte den wütenden Mann an. Beide Kontrahenten blieben unverletzt. Die Polizei Bad Wörishofen ermittelt nun wegen Beleidigung. Ob der 29-jährige Amberger am Ende seine Pizza noch gegessen hat, teilte die Polizei nicht mit.