Junger Rehbock rennt in Motorrad

Ein schmerzhaftes Ende nahm ein Motorradausflug für eine Motorradfahrerin am Sonntagmittag: Ein Paar war laut Polizei mit ihren Motorrädern von Dillishausen in Richtung Amberg unterwegs. Vor dem vorausfahrenden 60-jährigen Mann sprang plötzlich ein junger Rehbock über die Fahrbahn. Das verängstigte Tier drehte jedoch noch einmal um und wollte die Fahrbahn erneut überqueren. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß mit der 54-jährigen Motorradfahrerin. Sie stürzte und zog sich diverse Schürfwunden. Zur Versorgung und weiteren Untersuchung wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Rehbock überlebte den Unfall nicht. (mz)

-