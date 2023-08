Oldtimer-Treffen in Amberg: Als man im Porsche auf den Acker fuhr

Eine Reise in die mobile Vergangenheit bot der Oldtimer-Frühschoppen in Amberg. Da gab es auch Überraschendes zu bewundern.

Das waren noch Zeiten, als so manch ein Landwirt einen Porsche im Stadel sein Eigen nannte - und diese Zeit ließ der Amberger Oldtimer-Frühschoppen wieder hochleben. Es waren die Wirtschaftswunderjahre der 1950er und 60er, und bei dem Porsche, von dem hier die Rede ist, handelt es sich nicht um den schon damals begehrten schnittigen Sportwagen, sondern um den an dessen Design anknüpfenden Traktor.

Über ganze 15 PS verfügte der Porsche für den Acker in den Anfangsjahren. Das reichte aus, denn auch die Vielzahl der anderen Marken, die man als Konkurrenten in Amberg bewundern konnte, hatten nicht mehr Leistung zu bieten, dabei all die legendären Marken, wie Allgaier, Eicher, Kramer, Güldner, Lanz, MAN, Hanomag und Schlüter.

15 Bilder Rollende Schätzchen beim Oldtimer-Frühschoppen in Amberg Foto: Reinhard Stegen

Einige Exemplare verbargen nicht die Spuren eines harten und langen "Arbeitspferd-Lebens", während die meisten, herausgeputzt und bis auf die letzte Schraube restauriert, die Blicke auf sich zogen. An manchen der Erinnerungsstücke einer bewegten Landwirtschaftsgeschichte tummelten sich die stolzen Besitzer mit Kind und Kegel und Freunden und Verwandten, so wie am Hanomag von Gottfried Bäßler mit seinen immerhin schon 25 PS aus dem Jahr 1964. Bemerkenswert, dass schon die Jugend von Kindesbeinen an an dem alten Eisen Gefallen fand. Aber nicht nur die "Traktor-Fraktion" - wenn auch mit Abstand die stärkste - war in Amberg vertreten.

Ein makellos restaurierter Opel Rekord Olympia zieht in Amberg die Blicke auf sich

Einen makellos restaurierten Opel Rekord Olympia aus den 50er Jahren gab es zu bewundern, unter anderem auch einen Ponton-Mercedes, einen amerikanischen Straßenkreuzer und eine MZ mit Beiwagen aus der DDR-Produktion. Nicht zuletzt ein Indiz für die allzu schnell dahin galoppierende Zeit sind solche Oldtimer-Veranstaltungen. Das trifft auch auf sie selbst zu, denn die Veranstaltung, die der Amberger Bürgerverein alljährlich organisiert, war heuer bereits die Zehnte. Und sie erfreut sich weiter zunehmender Beliebtheit, wie der stellvertretende Vorsitzende Hans Wagner bestätigte. Bis zur Mittagszeit waren bereits 80 historische Fahrzeuge eingetroffen.