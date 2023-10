Radmuttern an geparktem Anhänger in Amberg gelockert

Das hätte schlimme Folgen haben können: Ein Unbekannter hat an einem geparkten Anhänger in Amberg Radmuttern gelockert. Die Polizei sucht Zeugen.

Erst während der Fahrt bemerkte der Eigentümer eines Auto-Anhängers, dass ein Unbekannter die Radmuttern an einem Rad an dem Anhänger gelockert hatte. Der Anhänger der Marke Strautmann war in der Nacht vom Sonntag auf Montag in Amberg im Bereich der Brunnenstraße geparkt. An dem Anhänger entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0. (mz)