Amberg/Türkheim

14:30 Uhr

Der Windenergie geht im Wertachtal die Luft aus

Windenergie als Lösung für die Energiekrise? In Amberg und Türkheim gibt es dafür derzeit aber keine geeigneten Standorte.

Plus In Amberg gibt es bei der Sendeanlage eine sogenannte Vorrangfläche, auf der Windräder gebaut werden könnten.Warum daraus nichts wird. Auch in Türkheim wird überlegt.

Von Alf Geiger

Um die Energieversorgung langfristig zu sichern, sollen mehr Windkraftanlagen gebaut werden. Die Bundesregierung hat zwar das Ziel formuliert, zwei Prozent der Fläche für die Windkraft in allen Ländern vorzuhalten, doch davon ist das Unterallgäu wie die gesamte Region meilenweit entfernt. Denn selbst wenn Kommunen zu einer Genehmigung bereit wären – ganz so einfach und schnell geht das dann doch nicht. Das musste jetzt auch die Gemeinde Amberg erfahren, wie Bürgermeister Peter Kneipp auf Anfrage unserer Redaktion deutlich macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

