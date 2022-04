Amberg

20:00 Uhr

(Un-)Freiwillige Feuerwehr im Schlafanzug

Plus Weil eine Hecke nebenan lichterloh brannte, riefen Gerlinde und Reinhard Magg aus Amberg mitten in der Nacht die Notfallnummer 112 an. Doch da meldete sich niemand.

Von Alf Geiger

Erst brennt die Mülltonne, dann die Hecke – so berichtete unsere Redaktion über den Brand einer Mülltonne in Amberg in der Nacht auf Samstag. Wie die Polizei mitgeteilt hatte, war wahrscheinlich heiße Asche, die in der Mülltonne entsorgt wurde, die Brandursache. Das Feuer habe sich auf eine angrenzende Hecke ausgebreitet und sei von der Freiwilligen Feuerwehr Amberg glücklicherweise schnell gelöscht worden. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 500 Euro. Das stimmt zwar, stimmt aber auch wieder nicht – sagen Gerlinde und Reinhard Magg aus Amberg, die in der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr von einem starken Brandgeruch aus dem Schlaf gerissen wurden. Erst schaute Reinhard Magg vergeblich rund um sein Haus in der Grüntenstraße.

