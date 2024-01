Wie Johanna Gehring mit gerade einmal 19 Jahren Dirigentin wurde

Plus MZ-Serie "Mein Jahr": Mit 19 Jahren übernahm Johanna Gehring den Taktstock bei der Musikkapelle Amberg/Wiedergeltingen. Ein Kommilitone gab ihr damals den Tipp.

19 Jahre jung ist Johanna Gehring, die neue Dirigentin der Gemeinschaftskapelle Amberg-Wiedergeltingen und sie erinnert sich noch gut, wie sie sich gefühlt hatte, als sie zu Beginn als Dirigentin vor den zahlreichen, meist viel älteren Musikern stand. Das war im Januar 2023. Wie geht es ihr heute?

Ein Kommilitone beim Studium der Blasorchesterleitung an der Uni Augsburg hatte sie darauf hingewiesen, dass Amberg jemanden für das Dirigat sucht. Sonst wäre die gebürtige Nördlingerin wohl nicht ins Unterallgäu gekommen.