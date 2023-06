Amberg und Wiedergeltingen: Abwasserentsorgung am Dienstag eingeschränkt

Am Dienstag muss in Amberg und Wiedergeltingen von 9 bis etwa 14 Uhr die Hauptleitung der Abwasserentsorgung abgeschaltet werden.

Aufgrund einer Notreparatur der Hauptleitung in Amberg und in Wiedergeltingen muss am Dienstag, 6. Juni, im Zeitraum vom 9 bis 14 Uhr, das Vakuumsystem abgeschaltet werden. Nach Auskunft von Gemeinderat und Feuerwehrkommandant Ludwig Schweinberger kann dies zu Störungen bei der Abwasserentsorgung führen. Die Verbraucher werden gebeten, in diesem Zeitraum den Abwasserbedarf soweit möglich auf das niedrigste Maß zu beschränken. (mz)