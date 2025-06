Schülerinnen und Schüler aufgepasst: Es gibt hitzefrei!

Am Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasium dürfen Schülerinnen und Schüler am Mittwoch früher nach Hause gehen: Es gibt hitzefrei. Das teilte die Schule in einem Elternbrief mit. Der Nachmittagsunterricht fällt für die Schülerinnen und Schüler der fünften bis zehnten Klassen aus.

Wettervorhersage: So heiß wird es am Mittwoch im Unterallgäu

Die Temperaturen knacken morgen die 30-Grad-Marke: Laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beträgt die Höchsttemperatur im Unterallgäu am Mittwoch etwa 32 Grad. Während es für weite Teile Baden-Württembergs bereits am Dienstag amtliche Warnungen vor Hitze seitens des DWD gibt, gibt es für Bayern lediglich die Vorhersage, dass die Temperaturen auf maximal 34 Grad steigen können.

Ab wann gibt es in Schulen hitzefrei?

Doch ab welcher Temperatur gibt es in Schulen hitzefrei? „Eine gesetzliche oder sonstige rechtsverbindliche Regelung, wonach den Schülerinnen und Schülern ab einer bestimmten Temperatur oder unter sonstigen bestimmten Voraussetzungen „hitzefrei“ zu gewähren ist oder gewährt werden kann, existiert nicht“, heißt es seitens des Kultusministeriums.

Ob es hitzefrei gibt oder nicht, obliegt der Schulleitung: Diese hat „grundsätzlich die Möglichkeit, an Tagen mit besonders hohen Temperaturen den Unterricht ausnahmsweise vorzeitig zu beenden“. Ganze Unterrichtstage ausfallen zu lassen, ist jedoch nicht möglich.

Die Schulleitung muss allerdings laut Ministerium die konkrete Situation an der Schule berücksichtigen: „Zu berücksichtigende Faktoren sind hierbei neben den raumklimatischen Verhältnissen in den Schulgebäuden insbesondere die Schülerbeförderung, die durch eine vorzeitige Unterrichtsbeendigung nicht gefährdet sein darf, sowie die Möglichkeit des Rückgriffs auf bestimmte Maßnahmen wie der Verlagerung des Unterrichts in kühlere Räume, durch die der ordnungsgemäße Unterrichtsbetrieb sichergestellt werden kann.“

Mit Blick auf das Wetter gibt es für alle Türkheimerinnen und Türkheimer eine weitere positive Nachricht: Zum Herzogfest, das am Freitag startet, wird schönstes Sommerwetter erwartet.