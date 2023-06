15-Jähriger Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Das Motorrad stieß gegen einen Anhänger. Auch der junge Beifahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

Zwei 15-Jährige waren am Freitag mit einem Kleinkraftrad in der Bahnhofstraße in Anhofen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Mopedfahrer gegen den Anhänger eines langsam fahrenden Anhängers. Der 50-jährige Fahrer des Gespanns wollte nach rechts abbiegen. Laut Polizei erkannte er noch das herannahenden Moped im Rückspiegel und beschleunigte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies gelang ihm jedoch nicht. Der Moped-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Sein Mitfahrer wurde mittelschwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme rund eine Stunde gesperrt werden. Dafür waren Helfer der Feuerwehr Markt Wald im Einsatz. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro. (mz)