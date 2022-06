In Anhofen wird es beim "Wacken des Südens" wieder laut

Am 18. Juni kommen Legenden des Melodic Hardrock zum Rock n’Loc-Festival in den Markt Walder Ortsteil Anhofen, das sich schon längst den Beinamen „Wacken des Südens“ erworben hat.

Nach zwei Jahren Pause packen die Musikerinnen und Musiker auf den großen Festivals endlich wieder die Instrumente aus und jagen beim „Rock am Ring“ oder „Rock im Park“ etliche Dezibel durch die Verstärkeranlagen. Die gute Nachricht: Auch das Rock n’Loc-Festival in Markt Wald hat die Corona-Zwangspause überlebt.

Am kommenden Samstag, 18. Juni, geht das kleine, aber feine Treffen für Fans des melodischen Hard Rock zum dritten Mal über die Bühne. Diesmal konnte sogar eine Legende des Genres verpflichtet werden, der nicht nur vor 10.000 Besuchern in Wacken gespielt hat, sondern mit dem Rock-Opera-Projekt Avantasia vor 100.000 Zuschauern in Südamerika: Ronnie Atkins, der Sänger der seit 40 Jahren bestehenden dänischen Kultband Pretty Maids.

Der 58-Jährige hat 2019 zum ersten Mal der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass er an Lungenkrebs erkrankt ist. Nach zwischenzeitlich verkündeter Heilung kehrte der Krebs zurück.

Eine Legende des melodischen Hard Rock kommt nach Anhofen

Trotzdem hat Atkins, der auch in der Band Nordic Union singt, zwei Soloalben aufgenommen und ist nun mit einer eigenen Band auf Tour. Nach Gastspielen in Göteborg und Kopenhagen tritt er nun in Markt Wald auf. „Eine Legende“, schwärmt Hubert Teichmann, der das Festival als Organisator innerhalb der letzten zweieinhalb Monate wiederbelebt hat und es nun kaum erwarten kann.

Begonnen hat alles vor einigen Jahren als Firmenfest der Staudenbahn. Seitdem waren Bands wie Axxis, Michael Bormanns Jaded Hard, DeVicious, 20 Dark Seven oder Cristall Ball am Start. Wenn es laut wird in Markt Wald, hilft das ganze Dorf mit. Die Faschingsgesellschaft „Zusamfunken“ übernimmt die Bewirtung, die Dorfjugend „Junge Mannschaft“ stellt das Zelt auf, die Feuerwehr regelt die Zufahrt zu den Parkplätzen und die Gemeindemitarbeiter sorgen für die Absperrungen. Sie alle haben dazu beigetragen, dass sich das Rock n’Loc-Festival in der kleinen Gemeinde in den Stauden den Beinamen „Wacken des Südens“ erworben hat.

Am 18. Juni sind neben Headliner Ronnie Atkins auch die schwedische Band Eclipse, die ebenfalls schon in Wacken gespielt hat und mit „Vertigo“ oder „Viva La Victoria“ in den Charts war, sowie die Sleaze-Rocker von Crazy Lixx dabei. Aus der Schweiz kommen Second Reign, aus Deutschland Michael Schinkel’s Eternal Flame, Meroe, und Jimmy Gee.

Auch eine Unterallgäuer Band tritt beim Rock n’Loc-Festival auf

Die Lokalmatadore sind Mystic Prophecy aus Bad Grönenbach. Die Allgäuer mit dem Sänger mit griechischen Wurzeln sind bekannt dafür, populäre Songs wie „Because the Night“ oder „I’m still standing“ auf Heavy Metall zu schleifen.

Das Besondere an diesem familiären Festival ist, dass die Garderoben und der Backstagebereich in Eisenbahnwagons untergebracht ist, die extra für diesen Anlass auf den Gleisen des Bahnhofs abgestellt werden. Man kann aber auch durchaus mal dem einen oder anderen Musiker beim Anstehen zum Essen holen oder an der Bar auf Tuchfühlung begegnen.

Hubert Teichmann rechnet mit etwa 600 bis 800 Zuschauern. Viele davon haben noch Karten aus dem Jahr 2020. Die neuen Verkäufe laufen schleppend. „Die Leute haben immer noch Angst, dass irgendetwas abgesagt wird“, sagt Teichmann und rät allen: „Wir sollten nochmals abfeiern, bevor die portugiesische Variante oder die Affenpocken wieder das Geschehen bestimmen.“

Karten gibt es unter www.reservix.de