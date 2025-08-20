„Für mich soll‘s rote Rosen regnen“ wünscht sich Anneliese Räder

Ihren 95. Geburtstag feierte jetzt die Bad Wörishoferin Anneliese Räder. Geboren wurde sie 1930 in Fladungen an der Rhön in Unterfranken. Ihre erste Ehe führte sie mit dem Architekten Kurt Räder. Später lernte sie beim Tanzen in der Kneippstadt ihren zweiten Mann, Siegfried Meyer, kennen. Eine Begegnung, die ihr Leben veränderte.

In der Gartenstadt widmete sich die frühere Büroangestellte ganz dem Haushalt und der Erziehung ihrer vier Kinder – zwei Söhne und zwei Töchter, die heute in ganz Deutschland verstreut leben. Trotz der räumlichen Entfernung bleibt die Familie eng verbunden, was sich auch in der großen Geburtstagsfeier zeigt: Am Wochenende kommen alle zusammen, um mit ihrer Mutter, Oma und Urgroßmutter dieses besondere Wiegenfest zu feiern.

Mit 92 Jahren zog die Jubilarin ins Seniorenzentrum Maximilian

Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2018 zog Anneliese Räder im Oktober 2022 mit 92 Jahren ins Seniorenzentrum Maximilian in Bad Wörishofen. Dort fühlt sie sich gut aufgehoben: „Ich fühle mich hier wohl, jetzt, wo ich nicht mehr auf mich alleine gestellt bin“, sagt sie mit einem Lächeln. Anneliese Räder liebt das Theater, das Tanzen, die Musik und das Singen. Ihr Lieblingslied ist Hildegard Knefs Chanson „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ – ein Lied, das ihre Haltung zum Leben treffend widerspiegelt: voller Hoffnung, Würde und dem Wunsch nach einem erfüllten Dasein. (mcb)