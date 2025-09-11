Ansturm der Klassiktalente: Alle wollen mit Superstar Levit auf die Bühne

Am Kurhaus wird derzeit fleißig gebaut. Die Südfassade des Kursaals wurde saniert, aktuell geht es um den Bühneneingang. Bald schon werden sich dort wieder die Weltstars der Klassik die Klinke in die Hand geben, denn in wenigen Tagen beginnt in Bad Wörishofen das Festival der Nationen. Klavier-Superstar Igor Levit hat einen wahren Ansturm der besten bayerischen Nachwuchsmusikerinnen und -musiker auf das Festivalorchester ausgelöst, mit dem er auftreten wird - mit dem Effekt, dass es diesmal niemand aus dem Unterallgäu in diese Top-Auswahl geschafft hat.
Bad Wörishofen
