Ansturm der Klassiktalente: Alle wollen mit Superstar Levit auf die Bühne in Bad Wörishofen

Bad Wörishofen

Ansturm der Klassiktalente: Alle wollen mit Superstar Levit auf die Bühne

Noch nie gab es mehr Bewerbungen für das Nachwuchs-Festivalorchester beim Festival der Nationen; aber diesmal hat es niemand aus dem Unterallgäu geschafft.
Von Markus Heinrich
    Igor Levit spielte bereits 2023 mit dem Nachwuchs-Orchester des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen. 2025 gibt es eine Neuauflage.
    Igor Levit spielte bereits 2023 mit dem Nachwuchs-Orchester des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen. 2025 gibt es eine Neuauflage. Foto: Bernd Feil (Archivbild)

    Am Kurhaus wird derzeit fleißig gebaut. Die Südfassade des Kursaals wurde saniert, aktuell geht es um den Bühneneingang. Bald schon werden sich dort wieder die Weltstars der Klassik die Klinke in die Hand geben, denn in wenigen Tagen beginnt in Bad Wörishofen das Festival der Nationen. Klavier-Superstar Igor Levit hat einen wahren Ansturm der besten bayerischen Nachwuchsmusikerinnen und -musiker auf das Festivalorchester ausgelöst, mit dem er auftreten wird - mit dem Effekt, dass es diesmal niemand aus dem Unterallgäu in diese Top-Auswahl geschafft hat.

