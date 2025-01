15.000 Euro Schaden bei Unfall auf der A96

Eine 56-Jährige war am Montagabend mit ihrem Wagen auf der A96 in Richtung Lindau unterwegs. An der Anschlussstelle Mindelheim wechselte sie auf den linken Fahrstreifen, um einem Fahrzeug das Einfahren vom Beschleunigungsstreifen zu ermöglichen. Dabei übersah sie den herannahenden Wagen einer Frau auf der linken Fahrbahn. Trotz einer Vollbremsung konnte ein Auffahrunfall nicht verhindert werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. (mz)

Ulf Lippmann

Unfall

A96