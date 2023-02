Mindelheim

Aras Bau Memmingen pleite: Was das für Mindelheimer bedeutet

Der Traum vom Eigenheim entwickelte sich für 14 Frauen und Männer in Mindelheim zum Albtraum: Schon Ende 2021 hätten ihre Wohnungen in diesem Mehrfamilienhaus bezugsfertig sein sollen. Jetzt ist der Bauträger pleite gegangen.

Plus Über die Aras Bau KG mit Sitz in Memmingen ist das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Das hat Folgen für ein Bauprojekt an der Mindelheimer Bahnhofstraße.

Das Insolvenzgericht am Amtsgericht Memmingen hat das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Aras Bau KG - vormals Aras Bau GmbH & Co. KG - eröffnet. Das wirkt sich auch auf ein Bauprojekt in der Mindelheimer Bahnhofstraße aus, das eigentlich schon im Jahr 2021 fertiggestellt werden sollte. Der Traum vom Eigenheim hat sich 14 Frauen und Männer in Mindelheim zum Albtraum entwickelt. Nun steht ein Termin fest, zu dem die Gläubiger zusammenkommen sollen.

