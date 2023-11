Fachkräftemangel im Allgäu: Jugendliche haben viele Möglichkeiten

Plus Mehr Lehrstellen, weniger Suchende: Im Allgäu bleiben viele Lehrstellen unbesetzt. Vielen Jugendlichen fällt die Berufsorientierung schwer.

6397 offene Stellen gegenüber 3006 Ausbildungssuchenden: Den Jugendlichen im Allgäu stehen mehr als doppelt so viele Stellen zur Verfügung, als sie besetzen können. Die Zahl derjenigen, die sich im vergangenen Jahr bei der Bundesagentur für Arbeit als ausbildungssuchend gemeldet hatten, ist im Vergleich zum Vorjahr weiter zurückgegangen. Insgesamt lässt sich eine größere Verunsicherung unter den Jugendlichen beobachten, sich für einen Ausbildungsplatz zu entscheiden.

"Der Fachkräftebedarf der Unternehmen ist enorm – diesen versuchen sie, über mehr Ausbildungsstellen zu decken", sagt Maria Amtmann, Leiterin der Bundesagentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Spitzenreiter bei den durch die Firmen gemeldeten Ausbildungsstellen waren die Ausbildungen für Kaufleute im Einzelhandel und zum Verkäufer oder zur Verkäuferin mit 453 beziehungsweise 389 Stellen, gefolgt von Kaufleuten im Büromanagement mit 261 Stellen, Industriemechaniker und Industriemechanikerin mit 229 Stellen und Industriekaufmann und Industriekauffrau mit 218 Stellen.