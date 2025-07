Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt

Im Juni sind die Arbeitslosenzahlen im Arbeitsagenturbezirk Kempten-Memmingen weiter moderat gesunken. „Erstmalig in diesem Jahr hat die Arbeitslosenquote eine Zwei vor dem Komma“, zeigt sich Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, erfreut. „Die Quote betrug zum Stichtag 2,9 Prozent – 0,1 Prozentpunkt weniger als im Mai. Und zum ersten Mal seit März liegt die aktuelle Juni-Quote nur um 0,2 Prozentpunkte über der des Vorjahres. Der Arbeitsmarkt hat sich zum Teil etwas entspannt – hier schlägt sicher auch der Sommer mit der Tourismushochsaison zu Buche, die sich auf sehr viele Branchen bei uns positiv auswirkt“, so Amtmann. Der Zollstreit mit den USA, die hohen Energiekosten – aktuell noch verschärft durch den Nahostkonflikt – und die globale volatile Lage machten den Betrieben jedoch zu schaffen.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis liegt weiter bei 2,4 Prozent

Auch im Kreis Unterallgäu ist die Arbeitslosigkeit im Juni zurückgegangen. 2096 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 38 Personen weniger (minus zwei Prozent) als im Mai, aber 87 Personen (vier Prozent) mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 2,4 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 2,3 Prozent.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 524 Personen arbeitslos. Davon kamen 233 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 562 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 221 eine Erwerbstätigkeit auf. Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 247 Stellen wurden im Juni neu gemeldet (64 weniger als im Vormonat, aber 113 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen verarbeitendes Gewerbe, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, Handel sowie Verkehr und Lagerei. Aktuell befanden sich damit 1403 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur: 63 weniger als im Vormonat und 107 weniger als im Vorjahresmonat. (mz)