Positive Signale vom Arbeitsmarkt im Unterallgäu

Im August sind die Arbeitslosenzahlen im Arbeitsagenturbezirk Kempten-Memmingen weiter angestiegen. Grund sind das Schul- und Ausbildungsende – und die Urlaubssaison: Viele Unternehmen stellen erst nach Ferienende wieder verstärkt ein. „Im August ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zu Juli um 0,1 Prozentpunkt auf 3,1 Prozent gestiegen“, erklärt Horst Holas, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Mit etwas über 12.700 arbeitslosen Menschen sind laut Holas 680 Personen mehr arbeitslos als vor einem Monat. „Wir sind aber zuversichtlich, dass die meisten der überwiegend jungen Menschen im Laufe des Herbstes wieder eine Arbeit finden oder mit einer Ausbildung oder einem weiteren Schulbesuch starten werden“, sagt der Experte. Die Allgäuer Unternehmen hätten in diesem Monat auch verstärkt neue Stellen gemeldet: Hier zeichne sich schon eine Herbstbelebung ab. „Das macht Hoffnung auf wieder sinkende Arbeitslosenzahlen.“

Die Unternehmen haben im August 180 freie Stellen gemeldet

Trotz Konjunkturflaute hätten die Unternehmen im August im Vergleich zum Vormonat fast 180 Stellen mehr neu gemeldet – vor einem Jahr waren es laut Holas nur vier Stellen. Auch der Stellenbestand habe sich bei nicht ganz 6500 Stellen stabilisiert und sei sogar wieder leicht gestiegen. Horst Holas führt dazu aus: „Wir können hier zwar nicht einfach von einer konjunkturellen Entspannung sprechen, aber es sind positive Zeichen der Betriebe. Im Vergleich mit anderen Regionen stehen das bayerische Allgäu und Lindau mit ihrer wirtschaftlichen Diversität immer noch sehr gut da.“ Auch der hiesige Ausbildungsmarkt biete jungen Menschen weiterhin sehr viele Chancen auf eine sichere berufliche Zukunft. „Als Agentur für Arbeit setzen wir alles daran, alle noch suchenden Jugendlichen auf die nicht ganz 2000 freien Lehrstellen zu vermitteln: Dies nützt den jungen Menschen wie den Unternehmen gleichermaßen.“

Auch im Unterallgäu ist die Arbeitslosigkeit im August gestiegen. 2.230 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 121 Personen mehr (6 Prozent) als im Juli, aber 58 Personen (3 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 2,5 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 2,6 Prozent.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 712 Personen arbeitslos. Davon kamen 304 Personen direkt aus der Erwerbstätigkeit. 583 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 201 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 321 Stellen wurden im August neu gemeldet (58 mehr als im Vormonat und 88 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell im Bereich der wirtschaftlichen Dienstleistungen, im verarbeitenden Gewerbe, im Baugewerbe und im Gesundheits- und Sozialwesen. Auch im Handel werden weiter Kräfte gesucht. Laut Arbeitsmarktbericht sind aktuell 1441 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur: 35 mehr als im Juli und 64 weniger als im August letzten Jahres.

Rechnerisch gibt es für jeden Bewerber sechs Ausbildungsplätze

Im Unterallgäu hatten sich bis August insgesamt 644 Interessierte auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle oder einem dualen Studium bei der Berufsberatung gemeldet: 18 Personen weniger als im letzten Jahr bis zu diesem Zeitpunkt. Davon suchen aktuell noch 71 Bewerber und Bewerberinnen. Alle anderen haben sich bereits für ein Angebot entschieden oder eine Alternative gefunden.

Die regionalen Unternehmen haben bisher 1228 Ausbildungs- und duale Studienplätze gemeldet (24 Stellen bzw. 2 Prozent mehr als vor einem Jahr). Aktuell sind noch 434 Ausbildungs- und duale Studienplätze frei, vor allem in den Berufen Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Verkäufer/in, Industriemechaniker/in, Fachkraft für Lagerlogistik und Industriekaufmann/-frau. Rein rechnerisch stehen damit für jeden Bewerber und jede Bewerberin sechs freie Lehrstellen zur Verfügung. (mz)