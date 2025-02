Auf (Schatz-)Suche in der Mindelheimer Burgkapelle

Die Geschichte klingt fast zu kurios, um wahr zu sein: Viermal hat der längst verstorbene Schweizer Kunsthistoriker Albert Bestgen in den 50er-Jahren in der Mindelheimer Burgkapelle gegraben und damals sogar den Altar abgetragen, weil er überzeugt war, dort den legendären Schatz des Paracelsus inklusive des „Steins der Weisen“ zu finden. Nun hat ein Archäologe den Boden unter der Kapelle professionell untersucht – und ganz anderes zutage gefördert.

Hintergrund der Arbeiten von Archäologe Fabian Hopfenzitz war allerdings auch nicht die Suche nach dem ominösen Schatz, sondern die Sanierung der Burgkapelle. Hier war zuletzt nicht Auf-, sondern Rückbau angesagt: Weil der Boden komplett erneuert und mit einer Fußbodenheizung ausgestattet werden soll, musste auch die Kiesschüttung aus den 60er-Jahren raus. Als Kreisheimatpfleger Markus Fischer jedoch bemerkte, dass der Minibagger nicht nur Kies, sondern auch einige Brocken Tuffstein aus dem Boden schaufelte, stellte er die Bauarbeiten erst einmal ein – und wandte sich an Fabian Hopfenzitz.

Der Archäologe hat in der Burgkapelle Mauern und Ziegelplatten einer früheren Bebauung entdeckt

Der spricht von einem „Glücksfall“: In dem lehmig wirkenden Boden hat er insgesamt drei Mauern und einen Abschnitt mit alten Ziegelplatten freigelegt, Zeugnisse einer früheren Bebauung. Die erste Mauer, für die Nagelfluhsteine verwendete wurden, könnte von einer Vorgängerkapelle stammen, die zweite, in der Bachkatzen, also große Flusskiesel, verbaut wurden, ein Hinweis auf eine spätere Erweiterung sein. „In 600, 700 Jahren passiert halt viel“, sagt Hopfenzitz. Gebäude brannten, verfielen oder entsprachen schlicht nicht mehr dem damaligen Zeitgeist und wurden entsprechend angepasst. Die dritte Mauer, die relativ dicht hinter dem heutigen Eingang der Kapelle verläuft, könnte dagegen nicht von einer früheren Kapelle, sondern von einem anderen Gebäude stammen und möglicherweise bis zum Torwärterhaus geführt haben. Für diese Theorie sprechen auch die roten Ziegelplatten, bei denen es sich um einen Bodenbelag handeln könnte.

Die Mauerreste könnten zum Teil aus dem 14. Jahrhundert stammen. Sehr zum Bedauern von Kreisheimatpfleger Fischer können sie aber nicht genauer datiert werden, weil der Archäologe in dem Bodendenkmal nicht tiefer graben durfte, als es für die aktuellen Sanierungsarbeiten nötig ist. „Es wäre schon interessant zu sehen, wie‘s weitergeht“, räumt auch Hopfenzitz ein. Aber aus denkmalpflegerischer Sicht sei es eben auch sinnvoll, das Bodendenkmal zu erhalten und nicht zu riskieren, dass die Mauerreste nach all den Jahrhunderten auseinanderfallen. Denn dass sie sich bis heute erhalten haben, sei eben „schon ein bisschen ein Glücksfall“.

Paracelsus war vor mehr als 500 Jahren tatsächlich auf der Mindelburg zu Gast

Damit das auch so bleibt, sind sie inzwischen auch schon wieder unter Vlies und Sand verschwunden – aber natürlich erst, nachdem Hopfenzitz alles genau dokumentiert und fotografiert hat. Er hat übrigens auch die Stellen entdeckt, an denen Albert Bestgen in den 50er-Jahren den Schatz des Arztes, Naturforschers und Philosophen Paracelsus vermutet hatte. Theophrastus Bombastus von Hohenheim, wie er eigentlich hieß, war zwar vor mehr als 500 Jahren tatsächlich auf der Mindelburg zu Gast. Mehr als ein Rezept für eine Medizin „zur Stärkung des Hirns und des Magens“ für den damaligen Stadtschreiber scheint er der Stadt aber nicht hinterlassen zu haben. Jedenfalls ist Hopfenzitz weder auf „überaus erfahrene Kunstbücher“ noch auf Edelsteine und einen Ei-großen Karfunkel gestoßen, die Paracelsus laut eigener Weissagung zwischen Schwaben und Bayern versteckt haben will, sondern nur auf eine zerbrochene Ofenkachel, ein paar Münzen und Ölschälchen, Relikte des damaligen Alltags.

Für Hopfenzitz geht das völlig in Ordnung. Denn so interessant der Schatz des Paracelsus natürlich wäre, würde er heute - anders als vom damaligen Stadtpfarrer erhofft - nicht mehr dafür gebraucht, die Sanierung der Kapelle zu finanzieren. Denn dafür hat sich mehr als 70 Jahre später bekanntlich eine aus Mindelheim stammende Gönnerin gefunden.