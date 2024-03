Bad Wörishofen

Kirsten Stahmann ist Bad Wörishofens neue Stadtarchivarin

Kirsten Stahmann will Bad Wörishofens Archiv in der Öffentlichkeit präsenter machen. Sie bringt 25 Jahre Erfahrung in diesem Bereich mit.

Dass Bad Wörishofen sein Archiv nicht professionell führen lässt, war viele Jahre lang ein Kritikpunkt. Zuletzt hatte auch die Hamburger Autorin Tania Kibermanis Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) dafür arg gescholten. Künftig funktioniert das in Bad Wörishofens anders. Die Stadt hat eine Archivarin eingestellt: Kirsten Stahmann. Werner Büchele, der Vorsitzende des Förderkreises Kneipp-Museum, hatte es bereits verkündet: Bad Wörishofen hat eine Stadtarchivarin. Nun hat Bürgermeister Welzel die neue Mitarbeiterin vorgestellt. Die gelernte Historikerin ist bereits seit dem 1. Februar für die Kneippstadt tätig und bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der kommunalen Archivarbeit mit. Dokumente in Bad Wörishofens Stadtarchiv sollen zugänglich werden "Die ersten Kontakte zu Vereinen und Persönlichkeiten der kulturellen Heimatpflege in Bad Wörishofen sind geknüpft, Überlegungen für Projekte und Jubiläen laufen und im Archivmagazin warten auch noch jede Menge Schätze, die verzeichnet und entdeckt werden wollen", schreibt Welzel. Für die kommenden Jahre habe sich Kirsten Stahmann unter anderem vorgenommen, das Stadtarchiv Bad Wörishofen präsenter zu machen. „Es ist nicht nur die Aufgabe des Archivs, zu sammeln und zu bewahren, sondern auch, die gesammelten Dokumente zugänglich zu machen, durch Forschung auszuwerten und durch Ausstellungen, Publikationen oder Vorträge der Öffentlichkeit zu präsentieren.“ Stahmann ist für die Sankt-Lukas-Stiftung und das Kneipp-Museum tätig „Frau Stahmann wird sich daneben auch fachberatend um das Kneipp-Museum und die Sankt-Lukas-Stiftung kümmern“, so Welzel. Letzteres sei ein großer Wunsch von Bartholomäus Ernst und Kreisheimatpfleger Christian Schedler gewesen. „Dem können wir nun gerne nachkommen“, so Welzel. So können Familienforschende und Bürger das Archiv künftig nutzen Das Stadtarchiv sei offen für alle Bürger, Familienforscher, Schüler und Wissenschaftler und Interessierte, betont die Archivarin in der Mitteilung der Stadt. Kirsten Stahmann freut sich über Anfragen und über Dokumente wie historische Postkarten, Plakate, Briefe oder Tagebücher und andere Fundstücke für das Stadtarchiv, die dazu beitragen, dass die Geschichte von Bad Wörishofen und seiner Ortsteile noch eingehender dokumentiert und erforscht werden kann. Lesen Sie dazu auch Bad Wörishofen Plus So steht es um die Zukunft des Klosters in Bad Wörishofen



Die Öffnungszeiten des Archivs sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Eine Terminvereinbarung unter archiv@bad-woerishofen.de wird erbeten. (mz/mhe)

