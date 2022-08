Super-Maschinen in Aspach sorgen fürs tägliche Brot

Plus Die moderne Landwirtschaft setzt auf hochmoderne und sündhaft teure Mähdrescher, Traktoren und Häcksler.Das kann sich ein einzelner Landwirt nicht mehr leisten. Um so wichtiger sind Lohnunternehmen wie von Götzfried.

Zwischen März und Oktober hat Christoph Kränzle kaum eine freie Minute zum Durchschnaufen. „Unter 16 Stunden, darunter geht es nicht“, sagt der 32-Jährige. Er ist Juniorchef des Lohnunternehmens Götzfried in Aspach bei Eppishausen. Wer unter Landwirtschaft versteht, ein paar kuschelige Kälbchen zu streicheln, muss hier ganz schnell umdenken.