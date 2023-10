Ottobeuren will Geflüchtete aufnehmen - doch es gibt Probleme

Die Marktgemeinde will sich auf die steigenden Flüchtlingszahlen vorbereiten und Notunterkünfte schaffen. Warum Container aber nicht genehmigt wurden.

Warnsignale ernst nehmen und auf steigende Flüchtlingszahlen vorbereitet sein: So ließe sich die Brandrede von Bürgermeister German Fries in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats Ottobeuren zur aktuellen Flüchtlingssituation zusammenfassen. 50 bis 60 Menschen könnten der Marktgemeinde demnächst zugewiesen werden. Von vier bis sechs Monaten Notunterkunft sei auszugehen. Welche Personengruppen kommen, erfahre man nicht im Voraus.

Seit März dieses Jahres würden leerstehende Gebäude und freie Flächen eruiert, die eventuell für eine Unterbringung in Betracht kommen, so Fries. Insgesamt habe er 22 Liegenschaften in Betracht gezogen, sogar einschließlich der zuletzt angebauten Feuerwehrhalle. Im Sommer habe sich die Situation deutlich verschärft, als im Landkreis eine Schulsporthalle geschlossen worden sei.

Ottobeuren soll mehr Geflüchtete aufnehmen

Mindelheim und Bad Wörishofen liegen, so Fries weiter, deutlich über dem, was sie leisten können. Ottobeuren bleibe nach Auffassung der Verteiler unterhalb der Leistungsgrenze. Die Regierung von Schwaben gehe dabei nach der Finanzkraft und der Größe eines Ortes und leite die mögliche Anzahl der Asylsuchenden, die aufgenommen werden können, davon ab. Dazu komme, gab er zu bedenken, dass der Landkreis über den Zweckverband Gymnasium und Realschule direkten Zugriff auf die örtliche Dreifach-Halle habe. Bei den Überlegungen, bei welcher Halle der zeitweise Verzicht am ehesten zu verkraften wäre, sei man auf die Grundschulhalle gekommen. Bei 2000 Schülern im Schulzentrum müsse bei Sporthallen aber schon ein großes Fragezeichen gesetzt werden.

Bürgermeister German Fries: "Momentan können wir noch mitgestalten"

„Wir sind momentan in der Lage, dass wir noch was mitgestalten können“, plädierte Rathauschef Fries dafür, diesen Vorteil nicht aus der Hand zu geben und eine Lösung zu finden. Er mahnte jedoch, es dürfe nicht unvorbereitet passieren wie vor neun Jahren. Man überlege, Container oder Unterkünfte in fester Ständerbauweise anzubieten. Dafür müssten aber Baurecht und Genehmigungen beachtet werden. Dazu sollte die Gemeinde vorbereitete Beschlüsse haben, um dann schnell handeln zu können.

Unterbringung in Containern: Genehmigung scheitert an Fenstern

Für Unverständnis sorgte in der Diskussion im Gremium die Information, dass eigentlich beschaffbare Container nicht genehmigt würden, weil die Fenster nur doppelt und nicht dreifach verglast seien. Und bei einer möglicherweise zu erwerbenden Immobilie würde die Heizung den Brandschutzauflagen nicht genügen. Es stellte sich bei den Ratsmitgliedern die Frage, wer diese Vorschriften einfordert.

Bürgermeister German Fries appellierte bei diesem schwierigen Thema an den Gemeinsinn und die Mithilfe der Bürgerschaft.