In diesem Unterallgäuer Garten ist Giersch kein Unkraut

Erich Moser und Erika Miller-Moser haben für ihren Naturgarten eine Auszeichnung bekommen. Gedüngt wird mit Schafswolle – oder eben mit Giersch. Und das mit Erfolg.

Zehn Unterallgäuer Gärten sind Ende vergangenen Jahres mit dem bayerischen „Naturgarten“-Siegel ausgezeichnet worden. Jetzt, wo alles grünt und blüht, stellen wir diese Oasen für Menschen, Pflanzen und Tiere vor – und zeigen, wie leicht man sich davon etwas abschauen und selbst etwas für die Artenvielfalt tun kann. Heute: Erika Miller-Moser und Erich Moser aus Attenhausen.

Giersch. So mancher Gärtnerin und so manchem Gärtner stellt es allein bei diesem Wort die Nackenhaare auf. Erika Miller-Moser kann das nicht nachvollziehen: „Giersch ist kein Unkraut“, findet sie.

Bekämpfen könne man den Giersch sowieso nicht – der sei immer da, mal in der einen Ecke des Gartens, mal in der anderen. Also macht sie das Beste daraus.

Die jungen Blätter kommen bei ihr in den Salat, aus den größeren stellt sie regelmäßig eine Jauche her, die als Dünger für andere Pflanzen dient.

Die 66-Jährige hat schon immer alles wachsen lassen im Garten, sagt sie

Natur war der 66-Jährigen seit jeher wichtig. „Ich hab schon immer alles wachsen lassen.“ Als sie vor zehn Jahren ihren heutigen Mann kennenlernte und dann zu ihm nach Attenhausen zog, hat sie seinen eher konventionellen Garten umgestaltet zu einem Naturgarten. „Das war für mich anfangs schon etwas schwierig“, gibt Erich Moser lachend zu.

Heute sind beide mit vollem Engagement dabei, ihren Garten Stück für Stück noch naturnäher zu gestalten. Erst kürzlich flog nach der Zertifizierung als Naturgarten der riesige, aber unnütze Lorbeer raus, stattdessen pflanzten die beiden eine Hecke für die Vögel mit Feuerdorn und Wildrosen. „Nach und nach werden wir der Natur gerechter“, sagt Erich Moser.

Der Garten ist ihr Lieblingsplatz: Hier gibt es auch immer etwas zu tun. Foto: Melanie Lippl

Es freut ihn, dass ihr Garten das „Naturgarten“-Siegel bekommen hat, denn eins will der 73-Jährige klarstellen: „Ein Naturgarten macht nicht weniger Arbeit, es ist ja nicht alles verwildert.“

Für manche seien sogar Gänseblümchen Unkraut, sagt Erich Moser

Wie viele der anderen Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die die Auszeichnung bekommen haben, will auch das Ehepaar zeigen, wie man mit einem Garten etwas Gutes für die Natur tun kann. „Viele sagen: Das ist ja schön, dass ihr das macht, aber ich mach’s nicht“, sagt Erich Moser. Für manche seien sogar Gänseblümchen ein Unkraut.

Im Garten in Attenhausen gibt es keinen Rasen, sondern nur eine Wiese, die ab und zu gemäht wird. Die Jury haben die vielen Naturblumen begeistert, aber auch, dass sich zum Beispiel an der Kapuzinerkresse die Schmetterlingsraupen sattfressen durften.

Im Naturgarten in Attenhausen leben viele verschiedene Tiere

Dank der vielen Regentonnen musste der rund 350 Quadratmeter große Garten auch in der Hitze dieses Jahres so gut wie gar nicht mit dem Schlauch gegossen werden. Das alte Holz der beiden Kiefern im Garten hat das Ehepaar zu Totholzhaufen geschichtet, die Lebensraum für viele Insekten bieten, ebenso wie das Insektenhotel am Gartenhäuschen. Und auch der Igel fühlt sich im Garten der beiden wohl – ebenso wie zahlreiche Vogelpaare, die in den Nistkästen ihre Jungen aufgezogen haben.

Hinter Gurken und Zucchini befinden sich die Insektenhotels. Foto: Melanie Lippl

Sogar eine Kröte ist Erika Miller-Moser vor ein paar Tagen begegnet. „Vielleicht weil ich überall Wasserstellen habe“, vermutet sie. Weniger gut gefielen der Naturgarten-Jury die Rhododendren neben dem Hauseingang, des sauren Bodens wegen, der dafür nötig ist. Doch Erika Miller-Moser mag deren Farbe einfach so gern – und gedüngt werden sie heute auch nur mehr mit Kaffeesatz, erklärt sie.

Kriterien für die Auszeichnung "Bayern blüht - Naturgarten" 1 / 21 Zurück Vorwärts Um die Gartenplakette „Bayern blüht – Naturgarten“ erhalten zu können, müssen alle Aspekte der Kernkriterien sowie der überwiegende Anteil in den beiden Kategorien der Kann-Kriterien erfüllt werden. Kernkriterien sind:

1. Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel: stattdessen geeigneter Standort und geeignete, regionaltypische Pflanzen, robuste Sorten, belebter Boden, Fachwissen über Schädlinge und Nützlinge mit Nisthilfen für Nützlinge, mechanische Maßnahmen (mulchen, hacken, jäten, Barrieren)

2. Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger: Erlaubt sind zum Beispiel Kompost, Hornprodukte, Gründüngung, Gesteinsmehle, Guano, Mist, Schafwollpellets.

3. Verzicht auf den Einsatz von Torf

4. Gesamteindruck: ökologische Vielfalt. Verschiedene Lebensbereiche von Trockenmauer bis Feuchtbiotop, umweltfreundliche Materialien, weitgehender Verzicht auf Mähroboter, Laubsauger, nächtliche Beleuchtung.

Bei den „Kann-Kriterien“ gibt es je nach Ausprägung Punkte. Im Naturgarten sind dies:

1. einfach blühende (ungefüllte) Blumen und Stauden als Pollen- und Nektarquelle für Insekten.

2. variantenreiche Strauchhecke und Gehölze: Lebensraum für Insekten, Vögel und Säugetiere.

3. standortgerechte Laub- und Obstbäume, die Schatten spenden und durch ihr Laub Tieren auf dem Boden Schutz bieten.

5. extensive Grünfläche: Wiese und Wiesenelemente, kräuterreiche Magerrasen.

6. „Wildes Eck“, das so gut wie nicht gepflegt wird, als Rückzugsbereich für Tiere. Hier können Steine, Altholz, Reste vom Strauchschnitt und Laub abgelagert werden.

7. Zulassen von Wildkraut wie Löwenzahn, Gänseblümchen, Brennessel, Beifuß, Wilde Möhre, Giersch, Wegwarte, Kamille, Wegerich, Gundermann, Klee als Nahrungsquelle für Insekten, ideal mit Wildblumensaum.

Im Nutzgarten gibt es Punkte für:

1. Gemüsebeet und Kräuter: Selbstversorgung ist Beitrag zum Klimaschutz.

2. Kompostierung: Kompostierung von anfallenden Gartenabfällen schließt den Nährstoffkreislauf.

3. naturnahe Bodenpflege: Mischkultur, Mulchen, passender Fruchtfolge, Gründüngung.

4. Nützlingsunterkünfte für Insekten, Vögel, Kröten, Spitzmäuse, Igel usw.

5. Obstgarten und Beerensträucher

6. Regenwassernutzung und sparsame Bewässerung, durch gemulchte Beete und standortgerechte Pflanzen.

7. ressourcenschonende Materialwahl, umweltfreundlich und regionaltypisch, zum Beispiel für Zäune, Wege, Terrassenbeläge, Mauern, Pergolen und Beeteinfassungen.

Im Hochbeet sprießen Rote Bete, Kohlrabi, Chili, Karotten und Salate. Für Tomaten, Kürbis und Paprika im Gewächshaus hat die 66-Jährige dieses Jahr einen besonderen Dünger mit in die Erde gegeben, nämlich jeweils eine Handvoll Schafswolle. „Das hat wunderbar geklappt“, ist ihr Resümee. Vielleicht liegen die reiche Ernte und die Blütenpracht aber auch am guten Dünger aus Giersch ...

