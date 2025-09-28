Auffahrunfall an der Autobahnausfahrt

An der Anschlussstelle Stetten der A96 in Fahrtrichtung München kam es am Freitagmittag zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei hielt eine 22-jährige Autofahrerin im Einmündungsbereich zur Staatsstraße 2013 verkehrsbedingt an. Der hinter ihr fahrende 31-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf das Fahrzeugheck auf. Zum Glück wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5500 Euro. (mz)

