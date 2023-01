263 Reichsmark zu verkaufen (zzgl. Versandkosten)!

Kleinanzeigen sind etwas Tolles. Man wird seinen Krempel los und irgendein Depp fährt 50 Kilometer durch die Walachei, um einen von den Altlasten des eigenen Kaufrausches zu befreien. Obendrein kriegt man noch Geld dafür in die Hand gedrückt. Der Haken: Der Depp in der Geschichte bin ich. Ich brauchte noch dringend eine Kommode und das Objekt der Begierde stand nun mal in Isny im Allgäu. Beziehungsweise in Hedrazhofen. Kannte ich auch nicht. Dass es ohne Ende gekübelt hat, versteht sich bei diesem Einstieg von selbst.

In Hedrazhofen wartete eine verlassene Scheune auf mich. In der Scheune stand eine noch verlassenere Holzkommode. Dementsprechend sah sie auch aus. Quer über die Rückwand der Kommode verteilt hingen die Spinnweben, der Staub lag zentimeterdick obenauf und eine der beiden Tür ging nicht mehr ganz zu. Nun war ich aber schon mal da und ohne frische Beute heimkommen war keine Option. Also wurde fix der Putzlappen geschwungen und die Kommode mit reichlich Ruckeln und Schieben in den Polo verladen.

Zuhause angekommen sollten sich die Mühen buchstäblich auszahlen. Bei der zweiten Putzrunde fiel mir ein Geheimfach ins Auge. Oberhalb der Türen, in die Decke der Kommode eingelassen waren zwei kleine Kästchen, in denen je ein Briefumschlag lag: Die Wegbeschreibung zum Bernsteinzimmer? Die Karte zum Nibelungenschatz? Oder gar das außenpolitische Strategiepapier von Kanzler Scholz? Nicht ganz. Aber immerhin ein altes Wertpapier der Firma Ullmann & Söhne aus 1900, ein alter Pfandbrief und 263 Reichsmark aus 1912. Etwa 1000 Euro wären das heute. Damit ist der Prügel (die alte Kommode) gut bezahlt, würde es in der ZDF-Vorabendserie Bares für Rares wohl heißen. Das eine oder andere Weltereignis ist seitdem jedoch dazwischen gekommen, sodass man für die drei Mark Münze heute wenn es gut läuft noch 50 Euro bekommt. Für die 20 und 50 Mark Scheine gibt es keine zwei Euro mehr. Sollten Sie dennoch Interesse haben, können Sie sich natürlich gerne bei mir melden. Ich verschicke auch per Post.