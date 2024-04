(A)hoi a Schiff

Ausgerechnet an der Autobahnauffahrt ist ein Schiff vor Anker gegangen. Handelt es sich gar um die Unterallgäuer Arche?

Wahrscheinlich ist die Autobahnauffahrt der A96 bei Erkheim in Fahrtrichtung München noch nie so oft fotografiert worden, wie in den vergangenen Wochen. Denn bereits seit Ende März liegt dort ein Segelboot einfach so in der Wiese und manch einer wird sich schon verwundert gedacht haben: "Hoi, a Schiff." In Anbetracht des derzeitigen Wetters wartet es vermutlich auf noch mehr Regen, der es sacht anhebt und gen München davonschaukeln lässt – oder wenigstens zu den nicht weit entfernten Baggerseen bei Attenhausen. Noch wurden zwar keine Vertreter der heimischen Tierarten dabei beobachtet, wie sie paarweise an Bord des Bootes geklettert wären, aber wer weiß schon, ob da nicht die Unterallgäuer Arche vor Anker liegt? Die Antwort kennt die Polizei. Die äußert sich zwar nicht zu Sintflut-Vermutungen, aber dazu, wie das Segelboot an die Autobahnauffahrt gespült wurde. Ursächlich war demnach, dass ein Kapitän der Straße, der das Boot auf einem Anhänger transportiert hat, die Kurve zur Autobahnauffahrt zu schneidig genommen hat. Daraufhin kippte der Anhänger um, das Boot von selbigem herunter und nun liegt es eben da. Vielleicht muss ja erst ein Wunder passieren, bis es wieder in See sticht.