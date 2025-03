Aufruf zur Komplimente-Dusche

Was ist das schönste Kompliment, das Sie je bekommen haben? Oder wann war denn überhaupt das letzte Mal, dass sie ein Kompliment bekommen haben? Diese Fragen zu beantworten, ist gar nicht so einfach, oder? Doch dass manchen, besonders den Herren, eine Antwort auf diese Frage schwerer fällt, als die Quadratwurzel ihres Geburtsjahres zu berechnen, hätte ich nicht erwartet. Und dabei machen Komplimente uns doch alle glücklich!

Schluss mit der Zurückhaltung: Macht mehr Komplimente!

An dieser Stelle muss ich zugeben, dass ich selbst schon oft in der Bäckerschlange wartete oder einfach die Straße überquerte und mir dachte: „Wow, dieser Pulli steht ihm fantastisch!“ oder „Was hat sie für ein schönes Lächeln!“ – nur um dann doch nichts zu sagen. Denn irgendwie fühlt man sich immer etwas aufdringlich, einen anderen Menschen im Land der Grantler und Muhackl einfach so anzusprechen. Nicht ganz uneigennützig fragte ich deshalb in Mindelheim herum, ob die Leute das eigentlich komisch finden würden, wenn sie einfach so ein Kompliment bekommen. Und – Überraschung! – jede und jeder Einzelne sagte, dass er oder sie sich freuen würde, wenn das Kompliment ehrlich rüberkommt.

Also liebe Leserinnen und Leser, Schluss mit der Zurückhaltung! Zum Tag des Kompliments starten wir eine „Komplimente-Dusche“ – ein ausnahmsweise mal positives Phänomen aus den sozialen Medien: In den Kommentarspalten machen Menschen dort den Kommentatoren vor ihnen ein Kompliment und so geht das immer weiter. Hier starten Sie und sagen einfach mal Ihrer Nachbarin, dem Postboten oder dem Typen mit der coolen Jacke an der Bushaltestelle etwas Nettes – vielleicht machen die ja dann auch mit. Und wenn Sie ein Kompliment bekommen, geben Sie eines weiter. Mal schauen, wie vielen Menschen so der Tag versüßt werden kann.