Bayerische Anti-Kater-Mittel

In Bayern braucht man keine elaborierten Methoden, um einen Kater loszuwerden. Hier hat man seine eigenen Mittel.

Gegen einen Kater hat ja jeder so seine eigenen Theorien und Mittelchen. Das reicht von ganz alltäglichen Tricks bis hin zu elaborierten Methoden. Einige ausgebildeten Mediziner und Medizinerinnen, so wurde mir erzählt, scheuen zum Beispiel keine Mühen und legen sich einen eigenen Zugang mit Kochsalzlösung, um den Körper mit fehlenden Nährstoffen zu versorgen. Sehr beliebt, vor allem unter jungen Menschen, ist auch das Mittel Elotrans. Viele dürften das eher als Durchfall-Medikament kennen, das im Krankheitsfall für ausreichend Elektrolyte und Flüssigkeit sorgen soll. Als Anti-Kater-Mittel hat es auf Tiktok vergangenes Jahr für so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass es zwischenzeitlich in Apotheken gar nicht mehr erhältlich war. Meine Schwester wiederum ist da pragmatischer und empfiehlt herkömmliche Magnesium-Tabletten vor dem Schlafengehen. Und dann gibt es noch die bayerische Anti-Kater-Variante, auf die meine Freundin schwört: „I bin a Bayerin, i brauch' a Leberkässemmel und a Spezi und guat isch.“