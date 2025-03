Bitte lächeln! Gerade jetzt!

Helau, Alaaf und Eviva! Überall Luftballons, Musik und bunte Klamotten. Der Fasching hat seinen Höhepunkt erreicht und bei einigen damit auch die schlechte Laune. Denn neben den üblichen Faschingsmuffeln kommen heuer ja noch diejenigen dazu, denen es aus verschiedensten (durchaus nachvollziehbaren) Gründen die Feierlaune komplett verhagelt hat. Die Welt bietet gerade wirklich genug Anlässe, pessimistisch und übellaunig zu sein. Aber ist es nicht gerade in so einer Lage besonders wichtig, den Humor nicht zu verlieren und das Beste aus der Situation zu machen? Am Aschermittwoch ist alles vorbei, dann hat uns das Elend der Welt bestimmt wieder fest im Griff. Bis dahin jedoch nutzen wir die Gelegenheit und genießen Leichtigkeit und Freude. So ein bunter Faschingsabend in gut gelaunter Gesellschaft stärkt das seelische Immunsystem und lässt uns den grauen Alltag leichter ertragen. Viel Freude also beim Faschingsendspurt: Helau, Alaaf und Eviva!

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klamotten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Helau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis