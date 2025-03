Bumerang-Effekt auf dem Wertstoffhof

Wer kennt es nicht, dieses unermessliche Befreiungsgefühl nach einem Besuch am Wertstoffhof? Auf genau dieses Gefühl habe ich mich neulich gefreut, als ich mit vollgeladenem Auto inklusive Anhänger Richtung Klärwerk 1 in Mindelheim fuhr. Und Vorfreude ist bekanntlich die schönste aller Freuden. Jedes entsorgte Trumm brachte mich dem gewünschten Gefühl ein Stückchen näher. Und dann die Geräusche dazu, einfach herrlich! Ein alter Spiegel im Glascontainer – klirr! Ah, das ging runter wie Öl. Die löchrige Regenrinne im Altmetall-Behälter: Schrang-Klonk-Dong – Ein Traum! Ein letztes Wumms-Krach im Holzcontainer – Auf-Nimmer-Wiedersehen, Gelsenkirchener Barock! Alles lief wie am Schnürchen. Am Ende musste ich nur noch meinen Mann einsammeln. Apropos Mann, wo war der eigentlich abgeblieben? Eine ungute Vorahnung beschlich mich, denn es war nicht das erste Mal, dass wir mit mehr Gegenständen im Auto nach Hause fuhren, als wir gekommen waren. In meiner Fantasie sah ich ihn schon mit einem angegilbten Stehlampen-Ungetüm vor mir stehen, einem vermeintlich perfekten Upcycling-Modell, das – so zumindest die Erfahrung – letztlich doch nur in der Garage Staub ansetzen würde. Umso erleichterter war ich, als es diesmal „nur“ ein altes Pferdegeschirr war, mit dem er grinsend ins Auto stieg.

