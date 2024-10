Der einsame Wolf hat Schnupfen

Rücksichtslos! Momentan hustet, schnieft und rotzelt es von allen Seiten – kein Wunder, wenn gefühlt alle krank sind. Also war es kaum eine Überraschung, als es auch mich erwischt hat. Husten, Schnupfen, Heiserkeit – und gefühlt mindestens 40 Grad Fieber, Tendenz steigend. Nicht Schlimmes also. Wie jeder einsame, kranke Wolf ziehe ich mich in solchen Fällen in die dunkelste Ecke meines Reviers zurück. Man(n) will ja niemandem zur Last fallen. Und dann will ich auch nicht gestört werden oder gar jemandem zur Last fallen – ich leide dann lieber still und ergebe mich ohne Klage in mein Schicksal.

Ein klitzekleines bisschen Zuwendung lasse ich, wenn auch nur sehr ungern, dann aber doch zu. Man will ja auch kein Unmensch sein und das ehrliche Bemühen der Gattin nicht allzu brüsk von sich weisen. Ist ja auch keine große Sache, wenn sie mir stündlich die Wärmeflasche füllt, mal kurz die Kissen aufschüttelt, zwischendurch schnell ein paar Honigbrote schmiert (schmeckt herrlich zum mit Honig gesüßten Erkältungstee), regelmäßig den Rücken und die Brust mit Erkältungscreme einschmiert, mal eben die Füße massiert (Das tut so gut!), das Zimmer lüftet, die Bettwäsche regelmäßig wechselt und mir noch die Fernbedienung reicht (die mir krankem Kerl aus den matten Händen gerutscht und auf den Boden geplumpst ist). Noch eine Duftkerze, das Licht etwas gedimmt, dann geht meine fürsorgliche Frau endlich in die Küche, um die längst überfällige Hühnersuppe aufzusetzen. Und zur Apotheke sollte sie eigentlich auch noch zügig, die zwei Dutzend Medikamente könnten mich vielleicht retten.

Na ja, die Gute, sie hat es eben nicht so mit dem Zeit-Management (hoffentlich klappt das bei ihr im Job besser!). Aber wie lieb sie immer wieder sagt, wie froh sie sein wird, wenn ich endlich irgendwann wieder gesund sein werde. Das kann zwar noch Wochen dauern, aber was soll's: Ihr kranker, einsamer Wolf zieht sich bis dahin weiter rücksichtsvoll zurück und leidet in aller Stille …