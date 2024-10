Der Mensch und seine Sitz-Gewohnheiten

Es gibt Momente im Leben, auf die man einfach nicht vorbereitet ist. Das kann überall passieren, zu jeder Zeit, bei jeder noch so unpassenden Gelegenheit. Und selbst auf dem stillsten Örtchen der Welt, wo selbst Kaiser und Könige zu Fuß hingehen müssen, kann das Schicksal aus dem Hinterhalt zuschlagen.

Ein kleiner Knacks mit großen Folgen

Ein kleiner Knacks, und schon ist die Ka…, nein, andere Formulierung! Ein kleiner Knacks, und schon wurde mir klar: Der Mensch, also auch ich, ist ein Gewohnheitstier. Verrichtungen, die man über Jahre und Jahrzehnte hinaus ganz selbstverständlich hinter sich gelassen hat, sind plötzlich neu und erfordern schnelles, entschlossenes Handeln. Der kleine Knacks mit großen Folgen zeigte sich in einem tiefen Riss, die Stabilität war buchstäblich gebrochen. Keine große Sache, oder? Ab in den Baumarkt oder ins Fachgeschäft, da gibt’s reichlich Abhilfe und überreichlich Auswahl. So viele unterschiedliche Modelle, dass ich schnell den Überblick verloren habe. Alle sehen ja irgendwie gleich aus, mehr oder weniger rund bis oval, in allen erdenklichen Farben, jedenfalls passend auf alle handelsüblichen Untersätze. Nach einer gefühlten Ewigkeit hab' ich dann halt eine genommen, irgendeine. Wird schon passen, so meine wie immer positive Erwartungshaltung.

Und siehe da: Klar, sie passt! Zwei Schrauben festgezogen – und schon kann's losgehen mit den Geschäften. Doch dann meldet sich mit aller Macht das Gewohnheitstier. Sie fühlt sich anders an. Vollkommen anders. Ungewohnt eben. Die Sitzfläche breiter, die Öffnung kleiner. „Was soll das?“, schreit mein Unterbewusstsein. „Auswechseln!“, kreischt es noch lauter hinterher. Ich stelle mich taub, was bleibt mir denn schon anderes übrig? Denn wer hat schon jemals so etwas umgetauscht? Ich werde mich schon noch gewöhnen an meine neue Klobrille.